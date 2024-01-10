العالم اليوم - غزة.. مقتل 23357 فلسطينيا بالهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر غزة.. مقتل 23357 فلسطينيا بالهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 يناير 2024 02:20 مساءً - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم الأربعاء، إن 23,357 فلسطينيا قتلوا وأصيب 59,410 في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الوزارة أن 147 فلسطينيا قتلوا وأصيب 243 آخرون خلال الساعات الاربع والعشرين المنصرمة.

ونوهت الصحة الفلسطينية إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول اليهم.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة أفادت في وقت سابق الأربعاء بمقتل 58 فلسطينياً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مناطق متفرقة من القطاع، بينهم 15 مواطنا لقوا مصرعهم فجر اليوم بعد قصف اسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة نوفل شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

يأتي هذا بينما تواصلت الغارات الجوية والقصف المدفعي مستهدفة عدد من الأحياء والمنازل شرقي ووسط مدينة خان يونس ومخيمات المحافظة الوسطى بالتزامن مع استمرار محاولات القوات الاسرائيلية التوغل في عمق هذه المناطق وسط اشتباكات ضارية مع مسلحين فلسطينيين.

هذا وقد أفادت بلدية غزة صباح اليوم أن القوات الاسرائيلية "حولت غزة لمنطقة منكوبة وتعمدت تدمير كامل المرافق المدنية والانسانية والخدماتية".