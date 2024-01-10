العالم اليوم - موانئ دبي توقع مذكرات تفاهم بـ3 مليارات دولار مع ولاية هندية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 يناير 2024 03:24 مساءً - وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي.بي. ورلد"، الأربعاء، عدة مذكرات تفاهم بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع حكومة ولاية غوجارات الهندية، بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وجاء في البيان أن مذكرات التفاهم تغطي تطوير موانئ ومحطات حاويات ومناطق اقتصادية جديدة في الولاية الهندية. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الهند وضمن فعاليات قمة غوجارات العالمية 2024.

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