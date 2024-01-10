نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء الألماني: لا نلاحظ حتى الآن استعداد أوكرانيا للتفاوض مع روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني شتيفن هيبيستريت، بأن ألمانيا لا ترى حتى الآن أي استعداد لبدء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن كييف يجب أن تقرر متى تبدأ التفاوض.

وأضاف: "تعتقد الحكومة الفيدرالية الألمانية أن الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر متى تبدأ المفاوضات.. بناء على محادثاتنا مع الجانب الأوكراني، لا يمكننا ملاحظة بمثل هذا الاستعداد في الوقت الحالي. إذا ظهر مستقبلا فسنعلق عليه".

وجرت المفاوضات الأولى بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوائل مارس 2022 في بيلاروس، لكنها لم تسفر عن نتائج.

وفي 29 مارس 2022، عُقدت الجولة الثانية في إسطنبول، عندما تلقت موسكو لأول مرة من كييف مبادئ اتفاق مستقبلي محتمل مسجل على الورق.

وتضمنت الوثيقة، التزامات بشأن الوضع المحايد لأوكرانيا وعدم انحيازها، ورفض نشر أسلحة عسكرية أجنبية، بما في ذلك الأسلحة النووية، على أراضيها.

وتم سحب القوات الروسية من اتجاهي كييف وتشرنيغوف، لكن بعد ذلك تم تجميد مفاوضات التسوية بالكامل، وبحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تخلت كييف عن الاتفاقات.

وفي أكتوبر 2022، أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قرارا لمجلس الأمن القومي والدفاع بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع بوتين.