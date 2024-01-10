العالم اليوم - إكسون موبيل تجري محادثات مع الجزائر للتنقيب عن النفط والغاز

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 يناير 2024 09:24 مساءً - قالت شركة النفط الأميركية إكسون موبيل، الأربعاء، إنها تجري محادثات مع شركة النفط الجزائرية المملوكة للدولة سوناطراك بشأن فرص التنقيب عن النفط والغاز في البلاد.

كان وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب قد قال أمس الثلاثاء إنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال متحدث باسم إكسون إن الشركة لا تعلق على تفاصيل استراتيجية تجارية.

تكافح الجزائر لرفع إنتاجها من النفط والغاز، وتتوقع من إكسون موبيل وشركات أميركية أخرى الاستثمار في قطاع الطاقة بالبلاد مثلما فعلت أوكسيدنتال.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة سوناطراك الحكومية الجزائرية للنفط والغاز أن إنتاج النفط في الجزائر نحو مليون برميل يوميا وأن إنتاجها من الغاز 106 مليارات متر مكعب سنويا.