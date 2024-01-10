بلينكن: استمرار هجمات الحوثيين على البحر الأحمر سيكون له عواقب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يناير 2024 09:31 مساءً - حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، من أن استمرار جماعة الحوثي اليمنية في شن هجمات على ممرات الشحن التجارية بالبحر الأحمر سيكون له عواقب.

وقال بلينكن للصحفيين إن الولايات المتحدة أوضحت لإيران، التي تدعم الحوثيين، أن دعمها لهم يجب أن يتوقف.

وأضاف بلينكن أن "استمرار الحوثيين في شن هجمات على ممرات الشحن التجارية سيعرض سلامة السفن والعاملين فيها للخطر، وسيعرقل حركة التجارة العالمية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها الدوليين لردع الحوثيين عن مواصلة هذه الهجمات.

وكانت جماعة الحوثيين قد شنت مؤخرا عدة هجمات على ممرات الشحن التجارية بالبحر الأحمر، مما أدى إلى تعطيل حركة التجارة في المنطقة.

واعتبرت الولايات المتحدة ودول أخرى أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وطالبت الحوثيين بوقفها.