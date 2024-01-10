نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن: سنبحث مع الحلفاء الخطوات اللاحقة ضد الحوثيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة ستبحث مع الحلفاء الخطوات اللاحقة ضد الحوثيين إن لم يوقفوا هجماتهم في البحر الأحمر.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء: "نسعى لضمان مرور آمن للسفن المشاركة في التجارة الدولية في البحر الأحمر".

وأضاف: "نعتزم مواصلة التنسيق والمشاورات مع حلفائنا وشركائنا بشأن الخطوات اللاحقة في حال استمرار الهجمات".

وأكد أن الحوثيين سيواجهون "عواقب" في حال مواصلتهم للهجمات في البحر الأحمر، دون أن يحدد طبيعتها، مضيفا أن "الحل الأفضل لمنع التصعيد هو وقف الهجمات من قبل الحوثيين".

وأشار إلى أن السلطات الأمريكية تريد تفادي التصعيد في المنطقة.

وكان البنتاغون قد حذر الحوثيين من "العواقب" في حال استمرار الهجمات، داعيا لأخذ التحذيرات الأمريكية "على محمل الجد".

يذكر أن حركة "أنصار الله" (الحوثيون) أعلنت عن إطلاق عمليات ضد إسرائيل في المنطقة تضامنا مع حركة "حماس" في قطاع غزة على إثر العملية العسكرية في القطاع.

وقامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بتشكيل تحالف لتنفيذ عملية "حارس الازدهار"، التي قالت إنها تهدف إلى حماية الملاحة في البحر الأحمر.