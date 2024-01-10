سلوتسكي: على امريكا أن تنظر في المرآة بدلًا من اتهام روسيا اتهامات باطلة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما ليونيد سلوتسكي، أنه ينبغي على واشنطن أن تعترف بمسؤوليتها عن محاولة زعزعة الاستقرار العالمي بدلا من اتهام روسيا اتهامات باطلة.

وكتب سلوتسكي في قناته على "تلغرام" تعليقا على تصريحات مدراء أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن روسيا تنوي التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة: "مثل هذه الإشاعات (التي تطلقها أمريكا) يمكن أن تكون بمثابة ستار من الدخان لتغطية أفعالها.. سيكون من الأفضل لمدراء وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي أن ينظروا في المرآة ويعترفوا بدور الولايات المتحدة في محاولات زعزعة الاستقرار العالمي".

وأكد رئيس اللجنة أن الولايات المتحدة ليس لديها أي دليل على محاولة روسيا التدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو الماضية في الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة هي التي تدخلت في كثير من الأحيان في الانتخابات حول العالم، مضيفًا: "هذا موضوع لا يستحق المناقشة..روسيا لم تتدخل ولا تنوي التدخل في انتخابات الدول الأخرى، ولن تسمح أيضا لأي أحد بالتدخل في (انتخاباتها)".

وفي وقت سابق، زعم مدير القيادة السيبرانية الأمريكية بول ناكاسوني، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر راي، أن روسيا تنوي التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة