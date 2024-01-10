العالم اليوم - الخارجية الأميركية تجيز صفقة بيع محتملة لمعدات عسكرية لمصر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 يناير 2024 11:20 مساءً - قالت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، إن وزارة الخارجية وافقت على شراء مصر المحتمل لهيكل مركبة تكتيكية خفيفة ومعداتها فضلا عن معدات دورية.

وأضافت البنتاغون أن التكلفة التقديرية للهيكل والمعدات المرتبطة به تصل إلى 200 مليون دولار بينما تقدر تكلفة معدات الدوريات بما يصل إلى 129 مليون دولار.

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