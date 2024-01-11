العالم اليوم - غريزمان يتجاوز أراغونيس ليصبح الهداف التاريخي لأتلتيكو

انتم الان تتابعون خبر غريزمان يتجاوز أراغونيس ليصبح الهداف التاريخي لأتلتيكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 يناير 2024 12:24 صباحاً - سجل أنطوان غريزمان هدفا في مرمى ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ليتجاوز لويس أراغونيس كأفضل هداف لأتلتيكو مدريد على الإطلاق برصيد 174 هدفا.

سجل غريزمان الهدف التاريخي من خلال تسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 37 ليعادل اللقاء بنتيجة 2-2.

ووصل أراغونيس إلى رقمه التاريخي في 370 مباراة، بينما احتاج غريزمان إلى 368 مباراة مع النادي.

لم يسجل غريزمان أي أهداف في ثلاث مباريات متتالية منذ أن عادل رقم أراغونيس بهدفين أمام خيتافي في الدوري الإسباني في ديسمبر.

ويقضي اللاعب الدولي الفرنسي موسمه الثامن مع أتلتيكو. كانت مهمته الأولى مع النادي في الفترة من 2014 إلى 2019 قبل أن ينضم إلى برشلونة في موسمين مخيبين لل مال.

وعاد إلى أتلتيكو في عام 2021 على سبيل الإعارة لمدة عام واحد وتم تمديد العقد حتى موسم 2022-23.

وتوصل أتلتيكو بعد ذلك إلى اتفاق مع برشلونة للتعاقد مع غريزمان في خطوة سمحت له بلعب المزيد من الدقائق مع فريق دييغو سيميوني.