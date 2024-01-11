العالم اليوم - مجلس الأمن يعتمد قرارا يطالب الحوثي بوقف الهجمات على السفن

انتم الان تتابعون خبر مجلس الأمن يعتمد قرارا يطالب الحوثي بوقف الهجمات على السفن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 يناير 2024 01:22 صباحاً - اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يطالب ميليشيا الحوثي باليمن بالوقف الفوري للهجمات على السفن.

ودعا القرار كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على هؤلاء جماعة الحوثي المدعومة من إيران. والقرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت "يطالب بأن يضع الحوثيون فوراً حدّاً" للهجمات "التي تعرقل التجارة الدولية وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة". كما طالب المجلس الحوثيين بإطلاق السفينة جالاكسي ليدر، وطاقمها التي تم احتجازها في 19 نوفمبر الماضي. والدول التي امتنعت عن التصويت هي روسيا والصين والجزائر وموزمبيق.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مجلس الأمن يعتمد قرارا يطالب الحوثي بوقف الهجمات على السفن .. في رعاية الله وحفظة