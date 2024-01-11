العالم اليوم - الصحة العالمية تلغي سادس مهمة مساعدات لغزة لدواع أمنية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 يناير 2024 04:22 صباحاً - ألغت منظمة الصحة العالمية مهمة مساعدات طبية أخرى مقررة لقطاع غزة بسبب مخاوف أمنية في سادس إلغاء من نوعه في أسبوعين ودقت إنذارا جديدا من احتمال انتشار الأمراض المعدية هناك.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المهمة هي سادس مهمة لشمال غزة تلغيها المنظمة نتيجة عدم الموافقة على طلبات للزيارة أو توفير ضمانات أمنية منذ الزيارة السابقة في 26 ديسمبر.

وقال جيبريسوس في مؤتمر صحفي افتراضي من جنيف "القصف المكثف والقيود على الحركة ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات يجعل من المستحيل على منظمة الصحة العالمية وشركائنا الوصول إلى المحتاجين... ندعو إسرائيل إلى الموافقة على طلبات منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدات الإنسانية".

وقالت منظمة الصحة في وقت سابق الأربعاء إنه لا يعمل في غزة إلا 15 مستشفى وبشكل جزئي. وأضافت أن الظروف المتدهورة تمثل أيضا أرضا خصبة لانتشار الأمراض المعدية. وعلى سبيل المثال، قال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن عدد حالات الإسهال بين الأطفال دون سن الخامسة كان أعلى 20 مرة في نوفمبر 2023 مقارنة بمتوسط ​​العام السابق.

وأضاف أنه يأمل في أن تمضي قدما مهمة منظمة الصحة العالمية المزمعة إلى شمال غزة الخميس. لكنه أضاف أن نحو 16 أو 17 مهمة تقريبا ألغيت من أصل 21 مهمة كانت تعتزمها الأمم المتحدة منذ بداية الشهر الجاري.

وقال مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية إن استعادة نظام الصحة العامة في غزة حتى مع وقف إطلاق النار ستكون مهمة "هائلة".