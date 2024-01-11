العالم اليوم - من أجل لبنان.. واشنطن تطلب من نتنياهو التهدئة في غزة

انتم الان تتابعون خبر من أجل لبنان.. واشنطن تطلب من نتنياهو التهدئة في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 يناير 2024 07:26 صباحاً - أفاد موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين، بأن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتانياهو نيته بدء مفاوضات غير مباشرة بشأن الحدود البرية مع لبنان، كما شدد على ضرورة "تخفيف حدة العمليات العسكرية" في غزة.

ويزور هوكشتاين الخميس بيروت، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

ماذا قال نتنياهو للمبعوث الأميركي؟

أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين، هوكشتاين، في تل أبيب الأسبوع الماضي، أنه لا يوجد سوى "مدة زمنية قصيرة مقبلة" لإيجاد حل دبلوماسي يمنع نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

تخفيف حدة عمليات إسرائيل في غزة هي الحل

من المتوقع أن يلتقي هوكشتاين مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين اللبنانيين لدفع المناقشات حول كيفية التوصل إلى تفاهمات من شأنها استعادة الهدوء على طول الحدود، حسبما صرح متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لموقع أكسيوس.

وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إن هوكشتاين أكد خلال محادثاته في تل أبيب أنه بمجرد انتقال الجيش الإسرائيلي "بشكل كامل إلى عمليات منخفضة الشدة في غزة"، فإن ذلك سيساعد على تهدئة الوضع في لبنان. واقترح أيضا أن تصدر إسرائيل بيانا عاما تعلن فيه المرحلة الانتقالية.

ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن هوكشتاين أبلغ نتنياهو أنه بمجرد توقف المناوشات بين إسرائيل وحزب الله، فإنه يريد بدء مفاوضات غير مباشرة حول الحدود البرية، على غرار المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق على الحدود البحرية العام الماضي.

وقال المسؤولون إن إسرائيل لا تمانع في إجراء مفاوضات بشأن الحدود البرية مع لبنان.

ومن جهته، قال ميقاتي في عدة مقابلات مع الصحافة اللبنانية إن لبنان مستعد للدخول في مفاوضات للتوصل إلى استقرار طويل الأمد في جنوب لبنان، بما في ذلك على طول الحدود مع إسرائيل.

تصاعد الموقف على الحدود اللبنانية

يوم الاثنين، تصاعد الوضع على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية بشكل أكبر بعد أن أدت غارة إسرائيلية إلى مقتل القائد الميداني وسام الطويل، الذي كان يقود "كتيبة الرضوان" التابعة لحزب الله.

منذ ذلك الحين استمر تبادل إطلاق النار بين الطرفين، حيث هاجم "حزب الله" مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي بطائرات بدون طيار وقتلت إسرائيل العديد من القادة الميدانيين الآخرين للجماعة المسلحة.