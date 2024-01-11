العالم اليوم - سوق أبوظبي يجمع 50% من عوائد الاكتتابات العامة بالشرق الأوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 يناير 2024 09:24 صباحاً - أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية نجاحه في جمع 50 بالمئة من عائدات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط خلال العام المنصرم 2023.

وأضاف السوق، الذي يعد أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم، أن 2023 كان عامًا حافلًا بالأحداث والإنجازات، حيث استقبل 6 اكتتابات عامة بقيمة إجمالية بلغت 5.57 مليار دولار (حوالي 21 مليار درهم) في عام 2023، وتم تصنيف 3 منها ضمن قائمة أكبر 20 اكتتابًا عامًا أولياً على مستوى العالم.

وأشار السوق إلى تحقيقه زيادة بنسبة 13 بالمئة في القيمة السوقية لتصل إلى 817 مليار دولار مع نهاية عام الماضي، إضافة إلى زيادة بنسبة 10 بالمئة في عدد المستثمرين المؤسسيين الذين انضموا للسوق، ونمو على أساس سنوي بنسبة المستثمرين الذين يتداولون بنحو 37 بالمئة في 2023.

ولفت سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى ارتفاع ملكية الأجانب في أسهم الشركات المدرجة بنسبة 35 بالمئة في عام 2023، مما يعكس جاذبية هذه الشركات والاقتصاد الحيوي لأبوظبي بشكل عام.

وأوضح السوق أنه عقد شراكة في العام المنصرم مع بنك HSBC الشرق الأوسط بهدف تقديم الأوراق المالية الرقمية ذات العائد الثابت، إلى جانب التعاون مع شبكة ICE، العالمية لتوفير الوصول الفوري إلى السوق للمستثمرين المؤسساتيين العالميين في مبادرة هي الأولى من نوعها لسوق مالي في الشرق الأوسط

وذكر السوق أن من بين الإنجازات في العام الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة نيويورك لتمكين الإدراج المزدوج للشركات في كلا السوقين، وإطلاق مؤشر "فوتسي سوق أبوظبي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة" لتعزيز النمو وممارسات الأعمال المستدامة بين الشركات المدرجة في السوق.

وأكد سوق أبوظبي للأوراق المالية انه يهدف في عام 2024، إلى تمكين المستثمرين بفرص جديدة للاستثمار ودعمهم خلال رحلتهم الاستثمارية، وتعزيز الالتزام بأجندة التنويع الاقتصادي والاستدامة في أبوظبي، والارتقاء بالأداء لمستويات أعلى.