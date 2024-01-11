العالم اليوم - انتخابات جزر القمر.. الرئيس غزالي يتجه للفوز بولاية جديدة

انتم الان تتابعون خبر انتخابات جزر القمر.. الرئيس غزالي يتجه للفوز بولاية جديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 يناير 2024 10:22 صباحاً - يدلي الناخبون في جزر القمر بأصواتهم يوم الأحد في انتخابات من المتوقع أن تمنح الرئيس غزالي عثماني فترة ولاية رابعة، وهو ضابط عسكري سابق يتهمه خصومه بإسكات المعارضة في الدولة الواقعة بالمحيط الهندي.

ويواجه غزالي عثماني، الذي تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي العام الماضي، خمسة منافسين. ودعا زعماء معارضة آخرون إلى المقاطعة، متهمين اللجنة الانتخابية بمحاباة الحزب الحاكم.

ونفت هيئة الانتخابات ذلك وقالت إن الانتخابات ستكون نزيهة.

وقالت بعثات مراقبة إقليمية، من بينها بعثة للاتحاد الأفريقي، إن الانتخابات السابقة في عام 2019 شابها مخالفات وافتقرت للمصداقية.

وأجريت الانتخابات السابقة في أعقاب تعديلات دستورية ألغت شرط التناوب على الرئاسة بين الجزر الثلاث الرئيسية في البلاد كل خمس سنوات مما سمحت لعثماني بإعادة الترشح.