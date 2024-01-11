العالم اليوم - تومسون رويترز تعرض شراء "باجيرو" السويدية بـ 627 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 يناير 2024 10:22 صباحاً - قالت شركة تومسون رويترز اليوم الخميس إنها عرضت شراء شركة باجيرو السويدية المتخصصة في مجال الفواتير والمعاملات الضريبية الالكترونية مقابل 6.4 مليار كرونة سويدية (حوالي 627 مليون دولار)، وهو ما يفوق عرض سابق قدمته شركة فيرتكس لتكنولوجيا الضرائب.

وأضافت شركة الأخبار والمعلومات أنها عرضت دفع 40 كرونة نقدا لكل سهم في "Pagero" باجيرو، وهو ما يمثل علاوة قدرها 11 بالمئة فوق سعر إغلاق سهم باجيرو أمس الأربعاء.

ويتجاوز عرض تومسون رويترز العرض البالغ 36 كرونة للسهم الذي أعلنته شركة فيرتكس لشراء باجيرو.

وفي بيان منفصل، قالت شركة باجيرو إن لجنة العروض المستقلة التابعة لمجلس الإدارة أوصت بالإجماع بقبول العرض العام الذي قدمته تومسون رويترز، وسحبت توصيتها بقبول عرض فيرتكس.

وقالت تومسون رويترز، الشركة الأم لرويترز نيوز، إن قدرات الامتثال للفواتير الإلكترونية في باجيرو ستوسع عروض الضرائب غير المباشرة التي تقدمها.

وأضافت الشركة في بيان أن فترة قبول العرض تبدأ في 12 يناير كانون الثاني أو في وقت قريب منه وتنتهي في التاسع من فبراير شباط أو في وقت قريب منه.