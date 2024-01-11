وقفة تضامنية أمام محكمة العدل الدولية لتأييد دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 10:29 صباحاً - شهد محيط محكمة العدل الدولية في لاهاي، وقفة تضامنية لتأييد دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الناشطون شعارات لتأييد الحق الفلسطيني، مطالبين بوقف الهجمات الإسرائيلية البربرية على المدنيين فى القطاع الذى يشهد إبادة جماعية على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

من جانبه، قال رامي عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تتعلق بالقصد الجنائي وتعمد استهداف الفلسطينيين بإجراءات التجويع والقتل والتهجير، مشيرا إلى أن الدعوى شاملة غطت كل مفردات الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين واستهداف المدنيين وتدمير المنشأت الصحية.

وتنطلق اليوم جلسات الاستماع لمحكمة العدل الدولية التي تعد أعلي محكمة أممية، في دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا في أواخر ديسمبر تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة.