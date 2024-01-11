الحكومة الكولومبية تؤيد دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل: خطوة شجاعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 10:29 صباحاً - أعلنت الحكومة الكولومبية تأييدها لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، واصفة الخطوة بالشجاعة في الاتجاه الصحيح.

وأفاد إعلام إسرائيلي بأن وزارة القضاء الإسرائيلية تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية أوامر تشمل إعادة النازحين الفلسطينيين إلى شمالي قطاع غزة.

يترقب الفلسطينيون، الذين قتل منهم في قطاع غزة أكثر من 23 ألفاً في ثلاثة أشهر، انطلاق أولى جلسات نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا لدعوى تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

يقول خبراء إنها تستند إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي دعا في نوفمبر الماضي لقصف قطاع غزة بقنبلة نووية.

وشكلت إسرائيل فريقا للدفاع للمساعدة في دفع التهمة عنها، بدعوى أن تلك التصريحات "لا تعكس رؤية الحكومة".