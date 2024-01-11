العالم اليوم - النفط يقفز بعد أنباء عن اختطاف ناقلة نفط قرب سلطنة عمان

انتم الان تتابعون خبر النفط يقفز بعد أنباء عن اختطاف ناقلة نفط قرب سلطنة عمان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 يناير 2024 12:24 مساءً - قالت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية في مذكرة، الخميس، أن أربعة أو خمسة مسلحين صعدوا على ظهر ناقلة نفط إلى الشرق من صحار بسلطنة عمان.

وأشارت المذكرة إلى أن الناقلة اتهمت في السابق بحمل نفط إيراني خاضع للعقوبات وصادرته الولايات المتحدة.

وقالت أمبري إن ناقلة النفط الخام التي ترفع علم جزر مارشال كانت تبحر في اتجاه بندر جاسك بإيران.

وقفزت أسعار النفط بقرابة 2 بالمئة، وبمعدلات أكبر من الارتفاعات الهادئة التي شهدتها في التعاملات الآسيوية، لتتجاهل الأسواق القفزة المفاجئة في مخزونات الخام الأميركية التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة الأربعاء.

تحركات الأسواق

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.28 دولارا أو 1.72 بالمئة إلى 78.10 دولار للبرميل، بحلول الساعة 9:55 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78.10 دولارا أو 1.78 بالمئة إلى 72.64 دولار للبرميل.