انطلاق أولى جلسات محاكمة إسرائيل أمام ”العدل الدولية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 12:31 مساءً - انطلقت، صباح اليوم الخميس، أولى جلسات الاستماع العلنية، بمحكمة العدل الدولية، في الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا في أواخر ديسمبر تتهم فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تستمر جلسة الاستماع لمدة يومين، الأمر الذي قد يدفع المحكمة إلى إصدار أمر بتعليق طارئ للحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وقدمت جنوب إفريقيا، دعوى تضم 84 صفحة، تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية من خلال قتل الفلسطينيين في غزة، والتسبب في أضرار عقلية وجسدية خطيرة، والإخلاء القسري، والجوع على نطاق واسع، وذلك من خلال خلق الظروف "المحسوبة لتحقيق تدميرهم الجسدي".

إبادة جماعية

وقالت محكمة العدل الدولية، إن جنوب إفريقيا تقول إن ما فعلته إسرائيل في غزة هو إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، مضيفة أن جنوب إفريقيا تطلب من المحكمة إجراءات فورية لحماية حقوق الفلسطينيين وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأشارت المحكمة الدولية إلى أن دعوى جنوب إفريقيا تطالب بتوفير الحصانة للمدنيين في قطاع غزة، مؤكدة أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية تلزم إسرائيل التوقف عن أي أعمال إبادة بحق الفلسطينيين وتدميرهم جسديًا.

وقف الحملة العسكرية في غزة

قررت إسرائيل المثول أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، للدفاع عن نفسها ضد الدعوى القضائية، التي وجهتها لها جنوب إفريقيا، لتجنب إصدار أمر من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار.

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار إجراءات مؤقتة أو قصيرة الأجل تأمر فيها إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة، التي قالت إنها ضرورية في هذه القضية للحماية من الضرر الشديد وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني.

ترحيب فلسطيني

من جانب آخر؛ قالت فلسطين عبر وزارة خارجيتها، في بيان لها، إنه يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني، وتدعو إسرائيل إلى وقف حربها العدوانية على القطاع.

ويعد طلب المحكمة أحدث خطوة من جانب جنوب إفريقيا، التي تنتقد الحرب الإسرائيلية، لتكثيف الضغوط بعد أن صوت مشرعوها الشهر الماضي، لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا، وتعليق العلاقات الدبلوماسية.