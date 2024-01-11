العالم اليوم - زلزال بقوة 2,4 درجة قرب موقع اختبارات نووية بكوريا الشمالية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 يناير 2024 05:23 مساءً - وقع زلزال بقوة 2,4 درجة قرب بمقياس ريختر موقع اختبارات نووية تابع لكوريا الشمالية الخميس، وفق ما ذكرت وكالة "يونهاب" نقلا عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية.

وضرب الزلزال منطقة على بعد 41 كيلومترا شمال غرب كيلجو التي تضم موقع اختبارات نووية، وفق ما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية. رُصد الزلزال عند الساعة 19,00 (10,00 ت غ) على عمق 20 كلم. وأجرت كوريا الشمالية ستة اختبارات نووية في موقع بونغي-ري بين العامين 2006 و2017. وتسبب اختبار 2017 النووي بزلزال بلغت قوته 6,3 درجات شعر به السكان عبر الحدود في الصين المجاورة.

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