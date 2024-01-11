نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يستقبل المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة إلى السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل أحمد ابوالغيط الامين العام لجامعة الدول العربية اليوم 11 يناير الجاري السيد رمطان لعمامرة مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة للسودان.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ان ابوالغيط هنأ السيد العمامرة علي توليه منصبه مؤكدًا على ثقته في قدراته وعلاقاته المتوازنة مع كافة الأطراف من أجل محاولة التوصل إلى حلحلة للأزمة السودانية.

وقال المتحدث إن أبو الغيط أكد خلال المقابلة على المحددات التي ترسم موقف الجامعة العربية في الازمة في السودان وعلى رأسها ضرورة وقف الحرب في اسرع وقت والحفاظ علي ارواح السودانيين ووحدة اراضي السودان وحماية المؤسسات الوطنية وايضا اطلاق حوار وطني سوداني شامل.

وأضاف أن العمامرة اعرب عن تفهمه الكامل لتلك المحددات الحاكمة لموقف الجامعة العربية، وقام من جانبه بإطلاع الامين العام على رؤيته للتكليف المنوط به والذي يتمحور حول تحقيق اهداف تقريب وجهات النظر بين الاطراف الفاعلة في السودان سواء مدنية أو عسكرية بهدف وقف اطلاق الحرب والعودة لعملية سياسية شاملة لانقاذ شعب السودان والدولة السودانية من المخاطر التي تهددها.