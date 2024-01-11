نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستشار الألماني يدين خطة أحزاب تسعى لترحيل المهاجرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس، بشدة خططا مزعومة تتبناها أحزاب يمينية متطرفة تهدف لترحيل ملايين المهاجرين، حتى من حاملي الجنسية الألمانية، في حال تولي هذه الأحزاب السلطة.

أثارت خطة مزعومة، نشرت على موقع "كوريكتيف"، الذي تديره مجموعة من الصحفيين الاستقصائيين يوم الأربعاء، ضجة في ألمانيا لأنها تمهد لعودة الأيديولوجية النازية المتمثلة في ترحيل جميع من ليسوا من أصل ألماني.

وتسربت أنباء عن اجتماع سري شاركت فيه أحزاب يمينية متطرفة عقد في قصر خارج برلين للتخطيط لترحيل ملايين المهاجرين.

وقال شولتس إن ألمانيا لن تسمح بالحكم على أي شخص يعيش في البلاد على أساس العرق.

وكتب المستشار على موقع "إكس يوم الخميس: "نحن نحمي الجميع، بغض النظر عن العرق أو اللون".

وأضاف، كل من يعارض نظامنا الديمقراطي الحر، سيكون عرضة للمساءلة من مكتب المخابرات الداخلية والسلطة القضائية في ألمانيا. وقال: "إن استخلاص العبر من تاريخ ألمانيا ينبغي ألا يكون مجرد كلام".

وكان شولتس يقصد دكتاتورية "الرايخ الثالث" النازية التي حكمت ألمانيا في الحقبة ما بين 1933 - 1945، وجعلت من الأيديولوجية العرقية ونبذ بعض العرقيات أساسا لنهجها السياسي.

وفقا لتقرير "كوريكتيف"، الاجتماع عقد في نوفمبر، وشارك فيه أعضاء من حزب "البديل من أجل ألمانيا"، وحركة "الهوية" المتطرفة.