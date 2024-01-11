العالم اليوم - صندوق النقد: التمويل الإضافي لمصر "حاسم" لإنجاح برنامج القرض

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 يناير 2024 07:22 مساءً - قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إنه يجري مناقشات مع مصر بشأن السياسات التي من شأنها إنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات، لكن التمويل الإضافي سيكون "حاسما" لهذا الغرض.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي دوري إن مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة لمصر قيد المناقشة حاليا. وأضافت أن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.

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