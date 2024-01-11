العالم اليوم - منظومة الدفاع الجوي "سبايدر".. هذه قدرات سلاح إسرائيل الجديد

انتم الان تتابعون خبر منظومة الدفاع الجوي "سبايدر".. هذه قدرات سلاح إسرائيل الجديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 يناير 2024 07:22 مساءً - أعلنت إسرائيل عن نجاح اختبارٍ لنظام الدفاع الجوي المتقدِّم "سبايدر" بتكوين جديد. وشمِل الاختبار اعتراض طائرة من دون طيار في مخطط تشغيلي مليء بالتحديات.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان نشرته اليوم الخميس، إن من ضمن الاختبار الذي خضع له النظام سبايدر اعتراض طائرة من دون طيار، تمَّ اعتراض الهدف بضربة مباشرة ودقيقة.

وأعلنت الوزارة عن الإنتهاء من تجربة ناجحة على أحد أنظمة الدفاع الجوي أرض جو،، يسمى SPIDRE ALL IN ONE، أو العنكبوت الكل في واحد.

واضافت أن المكون الدفاعي الحديث قادر على التعامل مع الطائرات بدون طيار والمقاتلات وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية والذخائر الموجهة بدقة.

ويوفر القدرة على الانتشار السريع في غضون دقائق، في التضاريس الصعبة، وبأوقات رد فعل قصيرة، ويمكنه حماية القوات المتنقلة والمواقع الحساسة.

ويضم جميع المكونات المنفصلة مجتمعة في مركبة واحدة ذات دفع ثماني عجلات، ويشمل ذلك قاذفة الصواريخ والرادار ونظام القيادة والتحكم وتكنولوجيا المراقبة وتحديد الأهداف.

وشمل الاختبار اعتراض طائرة بدون طيار في مخطط تشغيلي مليء بالتحديات، تم اعتراض الهدف بضربة مباشرة ودقيقة.

كابوس يقض مضاجع إسرائيل

ويأتي الاختبار الأخير في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل هجمات عابرة للحدود من لبنان وغزة وجماعة الحوثيين في اليمن بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار.

وأصبحت الصواريخ والمسيرات الكابوس الأعظم الذي يقض مضاجع إسرائيل، وفي مواجهة متنوعة من التهديدات الجوية من كل مكان.

ويؤكد الإعلام الإسرائيلي أن استمرار حماس وغيرها في إطلاق وابل من الصواريخ على المدن المختلفة في إسرائيل،، في ظل وجود شبكة دفاع جوي متطورة ومتعددة الطبقات مثل أنظمة القبة الحديدية، ومقلاع داود، يؤكد أن حرب الصواريخ لم تضع أوزارها بعد.

مواصفات "سبايدر"

ويعد "سبايدر" نظام دفاع جوي إسرائيلي متحرك قصير ومتوسط المدى طورته أنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة بمساعدة من شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية.