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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إتمام المهمة التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي الوقت المعين، وهي تجديد وحدات الجيش الروسي بالكامل، على أساس تعاقدي.

وقال مدفيديف خلال اجتماع عقد لبحث استكمال تشكيل وحدات الجيش بجنود متعاقدين: "المهمة التي حددها الرئيس وتتمثل بتجديد وحدات القوات المسلحة قد تم إنجازها بالكامل، وفي الأطر الزمنية التي تم تحديدها".

وأوضح مدفيديف أن أكثر من 500 ألف شخص انضموا لوحدات القوات المسلحة الروسية، 420 ألفا منهم بموجب عقود.

في 24 فبراير سيكون عامان قد مرا على العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا في عام 2022، من أجل نزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية وفرض الحياد العسكري على أوكرانيا.

خلال عامي الحرب ساهم الغرب بقيادة الولايات المتحدة بشكل نشط في دعم أوكرانيا عسكريا وسياسيا وماديا، بهدف إلحاق "هزيمة" استراتيجية بروسيا.