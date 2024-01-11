العالم اليوم - أفالون فارما السعودية تحدد نطاقا سعريا لأسهمها بالطرح العام

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 يناير 2024 08:20 مساءً - قالت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية "أفالون فارما"، ومقرها السعودية، الخميس، إنها حددت سعر الطرح العام الأولي المزمع لأسهمها بما يتراوح بين 78 و82 ريالا سعوديا للسهم الواحد (ما يتراوح بين 20.80 و21.87 دولار).

وستطرح الشركة ستة ملايين سهم، أو 30 بالمئة من رأسمالها المصدر في البورصة السعودية. وقالت في بيان إن السعر النهائي سيتحدد بعد فترة تلقي طلبات الشراء في الفترة من 14 إلى 18 يناير. ويقع المقر الرئيسي لشركة أفالون فارما في الرياض وتشمل أنشطتها الرئيسية تطوير وتصنيع وتسويق العلامات التجارية الخاصة بصحة المستهلك والجمال بالإضافة إلى العقاقير المكافئة.

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