الأمم المتحدة: محكمة العدل مستقلة والأمين العام يحترم قراراتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 11 يناير 2024 09:31 مساءً - أكدت الأمم المتحدة، أن محكمة العدل الدولية مستقلة، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، يحترم إجراءات المحكمة الدولية وقراراتها؛ وذلك حسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

النظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال أولى جلسات محكمة العدل الدولية، للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قدمت، في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.