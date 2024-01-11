نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاحي خلفان: نتنياهو من جيل أكل الدهر عليه وشرب ومكانه في مصحة عقلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان تميم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جيل "أكل الدهر عليه وشرب".

وأضاف ضاحي خلفان في حسابه على منصة "إكس" أنه من المفروض أن يضع الشعب الإسرائيلي نتنياهو "في مصحة عقلية".



وأفاد نائب رئيس شرطة دبي بأن حكومة إسرائيل تفكر بعقلية 1948 "عندما كانت الجماعات الإرهابية الإسرائيلية ترتكب المجازر في فلسطين والعالم لا يدري".

وذكر خلفان أن الإعلام الحديث اليوم "فضح كل حماقات ترتكب أينما كانت".



وأوضح أن مشكلة حكومة نتنياهو أنها تعادي العالم كله إذا خالفها الرأي، مشيرا إلى أن ذلك "جهل ما بعده جهل".



كما انتقد ضاحي خلفان وزير خارجية إسرائيل الذي اتهم جنوب إفريقيا بأنها الذراع القانونية لحماس، حيث علق بالقول "بالله عليكم هذا وزير خارجية فيه ذرة عقل!!!".



جدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية في لاهاي اختتمت الخميس جلسة الاستماع الأولى ضمن شكوى قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه الأخيرة.

ولحين البت في القضية، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إصدار أمر مؤقت عاجل لإسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في غزة.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ97 حيث يستمر القصف الإسرائيلي لمناطق شمال وجنوب القطاع في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية، واحتدام التوتر في الضفة الغربية.