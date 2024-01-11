نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير السويد بالقاهرة يقدم مساعدات عاجلة من بلاده للفلسطينيين في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى السفير هوكان ايمسجورد، سفير دولة السويد لدى مصر، اليوم الخميس، مع النائب الدولي للصليب الأحمر السويدي لينا ميرجورد، خلال مؤتمر الهلال الأحمر المصري للدعم الإنساني في غزة.

ووفق بيان لسفارة السويد في القاهرة، فقد قدمت حكومة السويد ‏خلال 2023 مساعدات إنسانية بقيمة 150 مليون كرونة سويدية لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتم توزيع الدعم بين برنامج الأغذية العالمي، واليونيسيف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما قدمت الوكالة السويدية للتنمية الدولية مساعدات إنسانية إضافية لقطاع غزة بقيمة 61 مليون كرونة سويدية تقريبًا ثم 43 مليون كرونة سويدية كحزمة مساعدات أخرى.

وقالت سفارة السويد في القاهرة إن الحزمة الحكومية المقدمة من السويد حاليا تم تقديمها عبر الأونروا والصليب الأحمر السويدي الذي بدوره يدعم الهلال الأحمر الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأوكسفام.

وأشارت إلى أنه و‏كمجموع كلي، قدمت السويد مبلغ 253 مليون كرونة سويدية كدعم إنساني للفلسطينيين داخل قطاع غزة خلال 2023.

وأكدت أن السويد ستظل تساهم في الدعم الإنساني المنتظم لغزة من خلال دعمها الأساسي للمنظمات النشطة في المنطقة مثل برنامج الأغذية العالمي والأونروا.