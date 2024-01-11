نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأردنية تعلن مقتل مواطن أردني جراء سطو مسلح لسرقته في شيكاغو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها اليوم الخميس عن مقتل أحد رعاياها إثر سطو مسلح في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة.

وقال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة إن: "الوزارة تتابع حادثة مقتل مواطن أردني إثر هجوم مسلح بقصد السرقة تعرض له أثناء مغادرته مكان عمله في مدينة شيكاغو".



وأضاف: أن "مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في واشنطن تتابعان مع السلطات الأمريكية المختصة التحقيقات بهذه الحادثة المؤسفة للوقوف على مجرياتها ومعرفة مرتكبيها وضمان تقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم".

ووفقا له: "باشرت السفارة (...) باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة، بالتنسيق مع ذوي المغدور، لنقل الجثمان إلى الأردن، بعد انتهاء التحقيقات".