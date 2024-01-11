واشنطن تشعر بخيبة أمل جراء موقف هنغاريا من أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين أن الإدارة الأمريكية تشعر بخيبة أمل من موقف هنغاريا فيما يتعلق بأوكرانيا وتعتبره غير بناء.

وقال أوبراين: "نشعر بخيبة أمل لأن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان قرر الوقوف بمفرده في الاتحاد الأوروبي، مشككا فيما إذا كان ينبغي مساعدة الأوكرانيين على تحقيق نفس الحرية التي أرادها عندما كان شابا".

وأضاف: "أعتقد أن هذه المسألة تحتاج إلى تسوية من قبل أوروبا نفسها. ومع ذلك، نود أن نرى هنغاريا كشريك بناء".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتوقع خطوات سريعة من هنغاريا في طريق استكمال عملية انضمام السويد إلى حلف "الناتو".

واستخدمت هنغاريا في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في ديسمبر الماضي حق الفيتو ضد زيادة ميزانية الاتحاد للأعوام 2024-2027، شملت 50 مليار يورو لكييف.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق أن المفوضية تعد خطة بديلة لتقديم المساعدات المالية لأوكرانيا في حال فشل المفاوضات حول رصدها في الميزانية الأوروبية.

وكتبت صحيفة "فاينانشل تايمز" نقلا عن مصادرها أن الاتحاد الأوروبي يعد خطة احتياطية (بديلة) لمساعدة أوكرانيا بـ20 مليار يورو على حساب زيادة الدين العام، الأمر الذي سيسمح بالتغلب على حق الفيتو الذي يستخدمه فيكتور أوربان.