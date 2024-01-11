نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن الحوثيين للهجوم الـ27 منذ 19 نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحوثيين شنوا في 11 يناير الهجوم الـ27 منذ 19 نوفمبر على خطوط الشحن التجارية في خليج عدن.

وقالت القيادة في بيان: "أطلق الحوثيون المدعومون من إيران في 11 يناير نحو الساعة 2 صباحا بتوقيت صنعاء صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن على ممرات الشحن الدولية في خليج عدن. وقالت إحدى السفن التجارية إنها لاحظت بصريا تأثير الصاروخ على الماء، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

وأشارت إلى أن هذا هو "الهجوم الـ27 للحوثيين على الشحن الدولي منذ 19 نوفمبر".

ويستهدف الحوثيون سفنا تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامنا مع قطاع غزة.

ودفع هذا الوضع الولايات المتحدة في ديسمبر إلى تشكيل تحالف بحري دولي بقيادتها،"حارس الازدهار" يسير دوريات في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين.

وشنت جماعة "أنصار الله" اليمنية مساء الثلاثاء الماضي هجوما في البحر الأحمر اعترفت الولايات المتحدة وبريطانيا بأنه كان الأكبر من نوعه، حيث استخدم فيه الحوثيون المسيرات والصواريخ الباليستية.