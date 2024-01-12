نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطيران الأمريكي يضرب اليمن بدعوى مواجهة "الحوثيين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأميركي والبريطاني نفذت غارات استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

وقالت مصادر أمريكية، إن الغارات استهدفت عدة مدن يمنية من بينها الحديدة وصنعاء وتعز وصعدا.

وقال مسؤول في البنتاغون إن الأهداف المدرجة على لائحة القصف الجوي مناطق في صنعاء ومرفأ الحديدة، مضيفا أن نحو عشرة اهداف حوثية تم استهدافها.

وأشار إلى أن الأهداف التي ضُربت هي مراكز تصنيع مسيرات ومخازن أسلحة، مؤكدا مشاركة مقاتلات أميركية وبريطانية في القصف على مواقع الحوثيين.

وأكد مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن الضربات ضد الحوثيين تتم بطائرات وسفن وغواصات.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي 3 انفجارات في العاصمة اليمنية، بينما أكد مسؤول حوثي بشن غارات معادية على صنعاء.