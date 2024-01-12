نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصادر لـ "دوت الخليج" توضح الأماكن المستهدفة في القصف الأمريكي على اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مصادر صحفية يمنية لـ "دوت الخليج، إن القصف الأمريكي البريطاني على اليمن طال عدة مناطق حيوية داخل عدة محافظات يمنية منذ قليل.

وأكدت المصادر أنه تم قصف محيط مطار الحديدة ومناطق في مديرية زبيد، كما استهدف معسكر كهلان شرقي مدينة صعدة، واستهدف قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة صنعاء.

العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن

أكدت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأميركي والبريطاني نفذت غارات استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

وقالت مصادر أمريكية، إن الغارات استهدفت عدة مدن يمنية من بينها الحديدة وصنعاء وتعز وصعدا.

وقال مسؤول في البنتاغون إن الأهداف المدرجة على لائحة القصف الجوي مناطق في صنعاء ومرفأ الحديدة، مضيفا أن نحو عشرة اهداف حوثية تم استهدافها.

وأشار إلى أن الأهداف التي ضُربت هي مراكز تصنيع مسيرات ومخازن أسلحة، مؤكدا مشاركة مقاتلات أميركية وبريطانية في القصف على مواقع الحوثيين.

وأكد مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن الضربات ضد الحوثيين تتم بطائرات وسفن وغواصات.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي 3 انفجارات في العاصمة اليمنية، بينما أكد مسؤول حوثي بشن غارات معادية على صنعاء.