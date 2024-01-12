نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجهاد الإسلامي" تدين العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت حركة الجهاد الإسلامي بيانا تدين فيه العدوان الأمريكي البريطاني على المواقع الحوثية في اليمن.

وقال البيان، إننا ندين بأشد العبارات العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن الشقيق، الذي يأتي في سياق المظلة العسكرية التي توفرها دول الاستعمار الغربي لثكنتها العسكرية في فلسطين، ويؤكد أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وتابع البيان، نحيي الموقف اليمني الشريف والشجاع، وندين كل مواقف الخذلان العربي، ونؤكد أن مقاومة شعوب أمتنا هي التي ستنتصر في النهاية، ندعو أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك رفضا للعدوان على اليمن الشقيق الذي نهض دفاعا عن غزة ومقدسات المسلمين في فلسطين.