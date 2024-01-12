نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة اليمنية ترد على الاعتداءات الأمريكية وتستهدف البوارج الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية على القحوم أن قوات الجماعة ترد الآن بقوة على البوارج الأمريكية والبريطانية الموجودة في البحر الأحمر، وتقصف مدنا يمنية.

وقال القحوم في بيان على منصة "إكس": "لم يتأخر الرد اليمني الآن، القوات المسلحة اليمنية ترد وبقوة على البوارج الأمريكية البريطانية في البحر الأحمر وحرب مستعرة في البحر الأحمر واستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية بريطانية. والقادم أعظم".

وأضاف في منشور منفصل: "صنعاء العاصمة والمحافظات الأخرى تقصف بالطيران الأمريكي والبريطاني وباتت اليمن مع فلسطين وستظل معها ولنا الشرف والفخر والاعتزاز أن نكون مع فلسطين ومع ذلك ستكون المعركة أكبر وأكبر وفوق الخيال والمتوقع للأمريكان والبريطانيين، وهي حرب مفتوحة، وبأس اليمنيين حاضر واليد على الزناد، وسيذوقون ذلك بإذن الله وسيندمون على عدوانهم والعواقب كبيرة وسيدفعون الثمن باهضا بإذن الله والقادم أعظم، والأيام حبلى بالمفاجآت، واليمن عظيم بشعبه وقيادته وقواته المسلحة وقدراته العسكرية المتطورة".