نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العدوان الصريح والرد السريع.. بعد الغارة الأمريكية البريطانية هل تشتعل حربًا كبرى في اليمن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، أن مقاتلات تابعة لـ سلاح الجو الأميركي والبريطاني نفذت غارات استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

العدوان الصريح والرد السريع.. هل تشتعل حربًا كبرى في اليمن؟.. وقالت مصادر أمريكية، إن غارات الهجوم الأمريكي البريطاني، استهدفت عدة مدن يمنية من بينها الحديدة وصنعاء وتعز وصعدا.

تتابع بوابة دوت الخليج كل جديد حول ما يحدث في الأراضي اليمنية بعد ما أكده البنتاغون، من معلومات تفيد بأن مقاتلات تابعة لـ سلاح الجو الأميركي والبريطاني نفذت غارات استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

من داخل البنتاغون

وقال مسؤول في البنتاغون إن الأهداف المدرجة على لائحة القصف الجوي مناطق في صنعاء ومرفأ الحديدة، مضيفا أن نحو عشرة اهداف حوثية تم استهدافها.

وأشار إلى أن الأهداف التي ضُربت هي مراكز تصنيع مسيرات ومخازن أسلحة، مؤكدا مشاركة مقاتلات أميركية وبريطانية في القصف على مواقع الحوثيين.

حركة الجهاد الإسلامي تدين

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي بيانًا يعرب فيه عن استنكارها للهجوم الأمريكي البريطاني على المواقع الحوثية في اليمن.

أكد البيان بشدة رفض العدوان الذي نُفذ من قبل القوات الأمريكية والبريطانية في اليمن الشقيق، والذي يُعتبر جزءًا من السياق العسكري الذي ترسخه دول الاستعمار الغربي في مواقعها العسكرية بفلسطين. كما أكد البيان أن الإدارة الأمريكية تقود حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشاد البيان بالموقف الشريف والشجاع لليمن، مُستنكرًا في الوقت ذاته جميع مظاهر الخيبة والتخاذل من قِبَل الدول العربية. وأكد على أن مقاومة شعوب الأمة العربية والإسلامية هي القوة التي ستحقق النصر في النهاية. كما وجَّه الدعوة إلى أبناء الأمة العربية والإسلامية للتحرك احتجاجًا على العدوان الذي استهدف اليمن الشقيق، الذي نهض للدفاع عن غزة والمقدسات الإسلامية في فلسطين.

بيان حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

أكدت حركة البات الإسلامي إدانتها ببيان صدر عنها رسميًا، فابتدأت: "ندين بأشد العبارات العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن الشقيق".

وأضاف البيان: “إن هذا العدوان يأتي في سياق المظلة العسكرية التي توفرها دول الاستعمار الغربي لثكنتها العسكرية في فلسطين، ويؤكد أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.

وتباعت حركة الجهاد الإسلامي “نحيي الموقف اليمني الشريف والشجاع، وندين كل مواقف الخذلان العربي، ونؤكد أن مقاومة شعوب أمتنا هي التي ستنتصر في النهاية”.

واختتمت "ندعو أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك رفضا للعدوان على اليمن الشقيق الذي نهض دفاعا عن غزة ومقدسات المسلمين في فلسطين".

رد الفعل اليمني السريع

في وقت أدانت فيه بعض الجهات ما حدث من هجوم أمريكي بريطاني على اليمن، كان القائد البارز في جماعة "أنصار الله" الحوثية، على القحوم، يؤكد أن قوات الجماعة ترد الآن بحزم على السفن الأمريكية والبريطانية المتمركزة في البحر الأحمر، وتستهدف مدنًا يمنية.

على القحوم

في بيان نشره القحوم عبر منصة "إكس"، أكد قائلًا: "تمّ الرد اليمني فورًا، حيث تقوم القوات المسلحة اليمنية برد فعل قوي على السفن البحرية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، مما يشير إلى نشوب حرب في المياه الدولية واستهداف قواعد ومواقع عسكرية تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا. الأمور لم تأتِ لها نهاية، والمستقبل يتوعد بمزيد من التصعيد".

وأضاف في بيان منفصل: "تعرضت صنعاء، العاصمة، وغيرها من المحافظات، للقصف من طائرات أمريكية وبريطانية، وباتت اليمن تقف إلى جانب فلسطين، وستظل كذلك، ولن يُسلب منا الفخر والاعتزاز بالوقوف إلى جانب فلسطين. مع ذلك، تتجه المعركة نحو التصاعد، وسيكون لدينا دور أكبر مع الاستعداد لمواجهة الهجمات الأمريكية والبريطانية. إن هذه حرب مفتوحة، والشجاعة اليمنية لا تعرف الحدود، حيث يستعد الشعب والقوات المسلحة بكل قوة وعزم، ونحن واثقون أنهم سيجدون أنفسهم في موقف لا يُحسدون عليه، وسيتكبدون عواقب تصعيدهم العدائي، وستكون الفاتورة باهظة بإرادة الله. المزيد قادم، والأيام تحمل في طياتها المفاجآت، واليمن بأهله وقادته وقواته المسلحة وقدراته العسكرية المتطورة، يظل عظيمًا".