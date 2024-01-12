العالم اليوم - من بينها صعدة.. معاقل حوثية قصفها تحالف "حارس الازدهار"

انتم الان تتابعون خبر من بينها صعدة.. معاقل حوثية قصفها تحالف "حارس الازدهار" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يناير 2024 04:26 صباحاً - شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية ضد المتمردين الحوثيين استهدفت مواقع في مدن يمنية عدة ردا على هجمات الجماعة المدعومة من إيران على سفن في البحر الأحمر.

وقالت وسائل إعلام أميركية عدة إن الضربات التي جاءت في أعقاب تحذيرات من الحلفاء الغربيين، شاركت فيها طائرات مقاتلة واستعملت فيها صواريخ توماهوك.

المواقع الحوثية المستهدفة

- في الحديدة تعرض معسكر القوات البحرية بمنطقة الكثيب ومحيط مطار الحديدة وموقع في ضواحي زبيد والزيدية بالمدينة.

- في صنعاء، طال القصف قاعدة الديلمي الجوية وفج عطان ومعسكر اللواء الثامن وهي منشئات تحتوي على ورش تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة على أيدي خبراء ايرانيين ومن حزب الله وحوثيين.

- طال القصف معسكرات في محافظة تعز من بينها معسكر الجند ومحيط مطار تعز واللواء .122

- استهداف معسكر كهلان في صعدة.

- امتد القصف الى مواقع اخرى في حجة.