العالم اليوم - السعودية تصدر بيانا بعد قصف تحالف حارس الازدهار مواقع حوثية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يناير 2024 04:26 صباحاً - أصدرت المملكة العربية السعودية بيانا بعد قصف استهدف مواقع لميليشيا الحوثي في اليمن التي تدعمها إيران.

وقال البيان: "تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية."

وأضاف البيان: "وإذ تؤكد المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع، لتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث."