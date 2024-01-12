نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي: نعمل على منع الصراع من الانتشار في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هناك جهود لمنع الصراع من الانتشار والعمل على إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجون إليها فى غزة، وزيادة الحماية للمدنيين.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، موافقة إسرائيل على أن ترسل الأمم المتحدة فريق تقييم إلى شمال غزة للنظر في الظروف التي ستكون ضرورية للبدء في إعادة أبناء القطاع إلى الشمال.

وتابع: لدينا التزام من السلطة الفلسطينية بالسعي إلى إجراء إصلاحات هادفة، ونرى مجلس الأمن في الأمم المتحدة يعلن موقفه بشأن العدوان الحوثي المستمر الذي يمثل خطرا على الشحن في البحر الأحمر ويشكل تهديدا للبلدان في جميع أنحاء العالم.

وأردف: التحدي الذي نواجهه في هذه اللحظة، لأن الأمور صعبة للغاية، أعتقد أن هذا في الواقع يعزز التزام البلدان بالعمل على إيجاد حل حقيقي يضعنا على مسار طويل الأجل نحو السلام والاستقرار الحقيقيين، وهناك طريق يجمع احتياجات إسرائيل ورغباتها في التكامل في المنطقة والأمن الحقيقي مع التطلعات الفلسطينية لإقامة دولة خاصة بهم، وهو ما يتعين القيام بالأمرين معًا، من خلال التنسيق الإقليمي واتباع مقاربة إقليمية، فلا يمكن تحقيق أحدهما دون الآخر.

وأكد أن هذا لن يحدث بين ليلة وضحاها. ولكن هناك الآن استعداد أكبر لدى البلدان لاتخاذ القرارات الصعبة والقيام بما هو ضروري للتقدم على هذا المسار، وهناك ضمانات والتزامات أمنية من دول المنطقة، وكذلك من الولايات المتحدة.

وتابع: هناك أفضل طريقة لعزل إيران وتهميشها هي والوكلاء الذين يسببون الكثير من المتاعب لنا وللجميع تقريبًا في المنطقة، وأعتقد أن هذه الرؤية واضحة للغاية بالنسبة للعديد من القادة الذين تحدثنا إليهم في المنطقة.