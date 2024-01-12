العالم اليوم - الصين تسجل واردات تاريخية من النفط الخام في 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يناير 2024 07:22 صباحاً - أظهرت بيانات رسمية صدرت، الجمعة، أن واردات الصين من النفط الخام وصلت في 2023 لأعلى مستوياتها على الإطلاق خلال عام مع تعافي الطلب على الوقود بعد التراجع الناجم عن جائحة كورونا، وذلك رغم الرياح الاقتصادية المعاكسة.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن واردات الصين من النفط الخام زادت العام الماضي 11 بالمئة مقارنة مع 2022 إلى 563.99 مليون طن أو ما يعادل 11.28 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من المستوى القياسي السابق المسجل في 2020 وبلغ 10.81 مليون برميل يوميا.

وبلغ إجمالي الواردات في ديسمبر 48.36 مليون طن أو 11.39 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 10.33 مليون برميل يوميا في نوفمبر.

أسباب الزيادة التاريخية

وزادت مستويات نقل الركاب المحلي بشكل مطرد حتى عام 2023 بعد خروج البلاد المفاجئ من القيود الوبائية في نوفمبر 2022.

وزادت حركة المرور على الطرق السريعة في الصين لعام 2023 بنسبة 43.6 بالمئة عن العام السابق، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 مقارنة بالسنة الماضية، وفقًا لبيانات وزارة النقل.

كما انتعش قطاع السفر الجوي المحلي بسرعة، حيث ارتفعت بنسبة 27 بالمئة عن العام السابق لتصل إلى رقم قياسي جديد في ديسمبر، وفقًا لبيانات من شركة تحليلات الطيران OAG.

وشهد السفر الدولي انتعاشًا أكثر هدوءًا، حيث لا تزال أحجام الرحلات الجوية في ديسمبر منخفضة بنسبة 39 بالمئة عن نفس الشهر من عام 2019، قبل وقت قصير من إغلاق الحدود.

وكان الطلب المحلي على الديزل أضعف وسط التباطؤ المستمر في قطاع البناء والتوقعات غير المؤكدة لقطاع التصنيع.

ويتوقع المحللون أن يتباطأ نمو الطلب على النفط في الصين إلى حوالي 4 بالمئة في النصف الأول من عام 2024 بسبب مشاكل سوق العقارات في البلاد، على الرغم من أن النمو المعتدل في الإنتاج المحلي سيستمر في دعم مستويات الواردات.

ومن المتوقع أن تكون المحركات الرئيسية لواردات النفط في عام 2024 هي طلب قطاع الطيران على الكيروسين والطلب في قطاع البتروكيماويات على المنتجات الكيماوية المتطورة المستخدمة في تصنيع السلع الرئيسية مثل الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينمو الطلب الصيني على النافتا، وهي المادة الخام الرئيسية للبتروكيماويات، بنسبة 13.3 بالمئة خلال هذا العام.

واردات الغاز

وأظهرت البيانات التي نشرت الجمعة أن واردات الصين من الغاز الطبيعي، والتي تشمل الغاز الطبيعي المسال والغاز الذي يصل عبر الأنابيب، ارتفعت 9.9 بالمئة إلى 119.97 مليون طن في 2023. وتمثل هذه الكميات ثاني أعلى مستوى على الإطلاق بعد عام 2021 عندما استوردت الصين 121.4 مليون طن.

وسجلت الواردات في ديسمبر البالغة 12.65 مليون طن رقما تاريخيا شهريا، ارتفاعا من 10.95 مليون طن في نوفمبر، لتلبية الطلب القوي على التدفئة وسط طقس أكثر برودة من المعتاد. كما ساعد تزايد إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا على تعزيز الواردات.

وأظهرت البيانات أيضًا أن الصين صدرت العام الماضي إجمالي 62.69 مليون طن متري من منتجات الوقود المكرر، والتي تشمل الديزل ووقود الطائرات والبنزين والوقود البحري، بزيادة 16.7 بالمئة عن العام السابق.

وكانت صادرات ديسمبر من منتجات الوقود المكرر، والتي تشمل الديزل ووقود الطائرات والبنزين والوقود البحري، البالغة 4.64 مليون طن هي الأدنى منذ يونيو الماضي، بسبب نفاد حصص التصدير لدى الشركات.