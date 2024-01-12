العالم اليوم - إيقاف اليابان.. مهمة "شبه مستحيلة" للعرب في كأس آسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يناير 2024 08:20 صباحاً - تدخل اليابان بطولة كأس آسيا 2023، التي تنطلق مساء الجمعة، وهي المرشحة الأقوى بلا منازع، بينما تخطط منتخبات آسيا الأخرى لإيقاف الساموراي، في مهمة "شبه مستحيلة".

خلال العامين الماضيين، أصبحت اليابان قوة عالمية في كرة القدم، وباتت تقارع كبار منتخبات العالم، بل تحرجهم وتهزمهم، مما يجعلها المرشح الأوضح لكأس آسيا 2023.

تألق المونديال

قدم منتخب "الساموراي" في مونديال قطر 2022، أداء بطوليا، وتأهل من "مجموعة الموت" مع إسبانيا وألمانيا، وهزمهما في اللقائين.

في دور الـ16، تقدم المنتخب الياباني على منتخب كرواتيا، الذي حقق برونزية المونديال، لكنه خسر لاحقا بركلات الحظ الترجيحية.

10 مباريات من "الاكتساح"

واصل منتخب اليابان تألقه بعد المونديال، و"سحق" جميع المنتخبات التي واجهته، وكانت نتائجه في آخر 10 مباريات قبل العرس الآسيوي "مرعبة" للخصوم.

من ضمن النتائج المبهرة، كانت الانتصار على منتخب ألمانيا 4-1 والانتصار على المنتخب التركي 4-2، وهزيمة بيرو 4-1.

47 هدفا سجلها المنتخب الياباني في آخر 10 مباريات دولية، بمعدل 4.7 هدف في المباراة الواحدة، وهو رقم لم يحققه أي منتخب بالعالم في نفس الفترة.

نتائج اليابان العشر الأخيرة:

اليابان 6-0 السلفادور

اليابان 4-1 بيرو

اليابان 4-1 ألمانيا

اليابان 4-2 تركيا

اليابان 6-1 كندا

اليابان 2-0 تونس

اليابان 5-0 ميانمار

اليابان 5-0 سوريا

اليابان 5-0 تايلاند

اليابان 6-1 الأردن

هل تستطيع المنتخبات العربية إيقاف "الساموراي"؟

تحد كبير تواجه المنتخبات العربية في البطولة، بوجود اليابان، والمهمة الأولى ستكون للمنتخب العراقي، الذي سيواجه اليابان ضمن المجموعة الرابعة.

تفوق العرب على اليابان يمثل "مهمة شبه مستحيلة"، لكن الحل الوحيد أمام "الساموراي"، هو الدفاع واللعب على المرتدات.

استغلال القوة البدنية سيكون ضروريا للمنتخبات العربية أمام اليابان، واستغلال الكرات الثابتة، واللعب بأسلوب "خطف الهدف" و"الاستبسال في الدفاع".

المهمة العربية صعبة جدا أمام اليابان، خاصة في فترة تمثل جيل ياباني "ذهبي"، لكن دخول اللقاءات دون رهبة المنافس، ستكون الخطوة الأولى لمواجهة واحد من أقوى منتخبات العالم حاليا.