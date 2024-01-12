العالم اليوم - مسؤول حوثي: "اليمن سيرد على الهجمات وسيكون هناك ثأئر"

انتم الان تتابعون خبر مسؤول حوثي: "اليمن سيرد على الهجمات وسيكون هناك ثأئر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يناير 2024 08:20 صباحاً - ألمح مسؤول في جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، بأن ميليشيات الحوثيين قد تستهدف السفن الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر وتمنه عبورها من مضيق بال المندب.

فقد قال عضو المكتب السياسي للحوثيين، محمد البخيتي، إن "أميركا وبريطانيا حرمتا نفسيهما من عبور البحر الأحمر وباب المندب".

وأضاف البخيتي أن "اليمن سيرد على هذه الهجمات ولا بد أن يكون هناك ثأر، ولدينا خيارات موجعة ضد مصالحهما في المنطقة".

وجاءت تصريحات البخيتي بعد وقت قصير على تصريح آخر للناطق باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، الذي نشره على حسابه في إكس وقال فيه إنه "لا مبرر للعدوان الأميركي البريطاني على اليمن" وأن استهداف السفن الإسرائيلية سيستمر.

وأضاف عبد السلام "نؤكد أنه لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية".

وتابع "الاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وقبل ساعات على هذه الضربات، أكد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن الرد على أي هجوم أميركي "لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيراً".

وقال في خطاب بثّه التلفزيون الخميس إن "أي اعتداء أميركي لن يكون أبداً من دون رد. ولن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيراً بأكثر من 24 طائرة مسيرة وبعدّة صواريخ، بل أكبر من ذلك".