نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس لاتفيا يعلن إرسال حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن رئيس لاتفيا إدغار رينكيفيتش أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا حزمة جديدة من المساعدات العسكرية تشمل الأسلحة والأمتعة الشتوية.

وقال رينكيفيتش: "أبلغت رئيس أوكرانيا بحزمة مساعدات تشمل مدافع هاوتزر وقذائف مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات وصواريخ دفاع جوي ومدافع هاون ومروحيات ومسيرات ومعدات شتوية شخصية".

وأشار إلى أن المساعدات الحكومية والعامة التي ترسلها لاتفيا إلى أوكرانيا تبلغ نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية، وتتجاوز 600 مليون يورو.

ووقعت ريغا وكييف اليوم الخميس مذكرة تفاهم حول التعاون العسكري من أجل التنفيذ المشترك للمشاريع في مجال صناعة الدفاع والأمن