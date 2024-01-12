العالم اليوم - إسرائيل تعتزم الدفاع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يناير 2024 09:24 صباحاً - تعتزم إسرائيل، المتهمة بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، الدفاع عن حربها في غزة أمام أعلى محاكم الأمم المتحدة الجمعة، بعد يوم من انتقاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهذه المزاعم ووصفها بالنفاق الفاضح الذي "يصرخ حتى عنان السماء".

ونفت إسرائيل بشدة، أمس الخميس، الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا في واحدة من أكبر القضايا التي عرضت على الإطلاق أمام محكمة دولية، حيث طلب محامون من جنوب أفريقيا من المحكمة الخميس إصدار أمر بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع الساحلي المحاصر الذي يسكنه 2.3 مليون فلسطيني.

وكثيرا ما تقاطع إسرائيل المحاكم الدولية وتحقيقات الأمم المتحدة، قائلة إنها غير عادلة ومتحيزة، لكن، في إشارة إلى مدى جدية نظرهم إلى هذه القضية، اتخذ القادة الإسرائيليون خطوة نادرة تتمثل في إرسال فريق قانوني والتعامل مع محكمة العدل الدولية للدفاع عن سمعتهم.

يقول محامون من جنوب إفريقيا إن الحرب جزء من عقود من القمع الإسرائيلي للفلسطينيين.

وقال المحامي تمبيكا نجكوكايتوبي في تصريحاته الافتتاحية يوم الخميس: "حجم الدمار في غزة، واستهداف منازل الأسر والمدنيين، وكون الحرب حربًا على الأطفال - كلها توضح أن نية الإبادة الجماعية مفهومة وتم وضعها موضع التنفيذ. القصد الواضح هو تدمير حياة الفلسطينيين".

وأضاف أن "السمة المميزة" للقضية هي "تكرار وإعادة خطاب الإبادة الجماعية في كل مجالات الدولة في إسرائيل".

وقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الخميس في بيان بالفيديو: "هذا عالم مقلوب رأسا على عقب، دولة إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بينما تحارب الإبادة الجماعية.. إن نفاق جنوب أفريقيا (الفاضح) يصرخ حتى عنان السماء".