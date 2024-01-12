نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الصينية: يتعين على الجيش الأمريكي وقف الاستفزازات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانغ شياو قانغ، اليوم الجمعة، إنه يجب على الجيش الأمريكي وقف الاستفزازات في البحر وفي المجال الجوي حول الصين.

وأضاف المتحدث: "يكمن السبب الجذري للمشاكل بين الصين والولايات المتحدة في مجال الأمن البحري والجوي، في أن السفن الحربية والطائرات الأمريكية تصل إلى عتبة الصين لخلق مشاكل وتنفيذ الاستفزازات".

وأشار إلى أن الجيش الأمريكي، يقوم بعمليات طويلة الأمد وواسعة النطاق ومتكررة في البحر والمجال الجوي حول الصين.

وقال تشانغ شياو قانغ: "يقوم الجيش الصيني، وفقا للقوانين واللوائح، باتخاذ إجراءات مضادة قانونية تتسم بطبيعة منضبطة وعقلانية وعلى قدر عال من المهنية".

وشدد المتحدث الصيني على أنه يجب على الولايات المتحدة أن توقف جميع الاستفزازات الخطيرة، والحد بشكل صارم من تصرفات قواتها على خط المواجهة، وهذا تكتيك أساسي لتجنب الحوادث البحرية والجوية".