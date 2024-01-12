نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعد وزير الخارجية الباكستاني يبحث تعزيز العلاقات السياسية والتجارية بين مصر وبلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى السفير رضوان سعيد شيخ، مساعد وزير الخارجية الباكستانى لشؤون الشرق الأوسط، مع نظيره المصري السفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، في وزارة الخارجية المصرية، اليوم، حيث حضر اللقاء السفير ساجد بلال، سفير باكستان لدى مصر.

وجرى خلال اللقاء استعراض نطاق واسع من العلاقات الثنائية بما في ذلك العلاقات السياسية والتجارية والاستثمارية.

كما ناقش الجانبين سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما في ذلك عقد الجولة القادمة من اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة والمشاورات الثنائية السنوية في وقت مبكر في إسلام آباد هذا العام.

وأشاد الجانبان بالعقد الناجح لمؤتمر تنمية التجارة الباكستانية الإفريقية الرابع ومعرض الدولة الواحدة في القاهرة في الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024، والذي تزامن مع الاحتفالات بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

واتفقا على مواصلة مشاوراتهما لإعطاء مزيد من الزخم للعلاقات الممتازة القائمة بين البلدين.