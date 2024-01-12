نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسقاط طائرة دون طيار أوكرانية فوق بيلغورود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إسقاط طائرة دون طيار أوكرانية جديدة في سماء مقاطعة بيلغورود الروسية المحاذية لحدود أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان مقتضب إنه في نحو الساعة 14.50 عصر اليوم "تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على أهداف في أراضي روسيا".

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة أوكرانية دون طيار فوق أراضي بيلغورود.

وكانت الدفاع الروسية أفادت صباح أمس الخميس باعتراض 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات روستوف على نهر الدون وتولا وكالوغا.