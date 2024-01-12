مئات الأردنيين يتظاهرون دعما لفلسطين
شارك مئات الاردنيين من جميع أطياف المجتمع الأردني، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني،اليوم في مسير حاشدة،انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية عمان، للجمعة الخامسة عشر على التوالي، دعما وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.
وندد المشاركون في المسيرة، بالجرائم التي ترتكبها قوات العدو في قطاع غزة، ومدن الضفة الغربية، داعين إلى تحرك عربي ودولي لوقف العدوان.
واستنكروا الصمت الدولي تجاه ما يحدث، رافضين كل المحاولات التي تقوم بها إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" لتهجير شعب الفلسطيني من غزة، وفصل الضفة الغربية عن القطاع، واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ.
وطالبوا المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف حرب الإبادة والتهجير القسري، التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية، وقيم حقوق الإنسان.
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