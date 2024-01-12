العالم اليوم - تعرف على الجوائز المالية لبطولتي أمم إفريقيا وكأس آسيا

انتم الان تتابعون خبر تعرف على الجوائز المالية لبطولتي أمم إفريقيا وكأس آسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 يناير 2024 03:24 مساءً - للمرة الأولى تاريخيا، تنطلق بطولتي أمم إفريقيا وكأس آسيا، في توقيت مماثل، يفصل بينهما يوم واحد فقط، وكما تحمل كل بطولة منهما أهمية كبيرة للمنتخبات المشاركة، فهي تأتي كذلك بجائزة مالية مجزية.

وتقام بطولة كأس آسيا في قطر، وتختتم بالمباراة النهائية في الدوحة بتاريخ 10 فبراير المقبل، أما بطولة أمم إفريقيا فتقام في كوت ديفوار، وتختتم بنهائي أبيدجان في تاريخ 11 فبراير. فروقات في الجائزة المالية بين آسيا وإفريقيا كأس آسيا: الجائزة المالية لبطل كأس آسيا 2023 تبلغ 5 ملايين دولار في النسخة الحالية.

بينما يحصل الوصيف على 3 ملايين دولار، والمنتخبين اللذين يخرجان من نصف النهائي سيحصلان على مليون دولار لكل منهما. كأس أمم إفريقيا: رفعت البطولة الإفريقية جائزة البطل إلى 7 ملايين دولار في هذه النسخة، بزيادة بنسبة 40 في المئة عن جائزة بطل النسخة الماضية.

سيحصل وصيف إفريقيا على 4 ملايين دولار، بينما سيحصل المنتخبات اللذان وصلا لنصف النهائي على 2.5 مليون دولار لكل منهما. وبهذه الأرقام، تتفوق البطولة الإفريقية على نظريتها الآسيوية، من الناحية المادية، في نسخة هذا العام.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تعرف على الجوائز المالية لبطولتي أمم إفريقيا وكأس آسيا .. في رعاية الله وحفظة